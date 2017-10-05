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- İNTİHAR GİRİŞİMİYLE GÜNDEME GELEN  VEZİR ÇATRAŞ CİNAYETTEN TUTUKLANDI

Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir evde DJ Celal Doğancık'ı boğularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden Vezir Çatraş tutuklandı

05 Ekim 2017 17:53

Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
Sultangazi Yunus Emre Mahallesi\'nde bulunan bir evde DJ Celal Doğancık\'ı boğularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden Vezir Çatraş tutuklandı. 2 kişi ise serbest bırakıldı.
Çatraş\'ın DJ Celal Doğancık\'ı eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürerek öldürdüğü belirlendi. Cinayet faili Vezir Çatraş\'ın, 25 Aralık 2015 günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde intihar girişiminde bulunan kişi olduğu ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konvoyunun geçtiği sırada yaşanan olaya Cumhurbaşkanı aracını durdurarak müdahale etmiş, Çatraş teşebbüsünü sonlandırmıştı. 
 

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