- İİT ZİRVESİ VE KUDÜS MİTİNGİ İÇİN 20 BİN 100 POLİS GÖREVLİ

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul\'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi ve \"Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitinglerinde toplam 20 bin 100 polis, 4 polis helikopteri, 4 deniz botu ile 160 zırhlı araçla güvenlik önlemi alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Kongre Merkezi\'nde düzenlenen İİT Olağanüstü Zirvesi ve Yenikapı\'da düzenlenecek \'Zulme Lanet, Kudüs\'e Destek\' mitingleri nedeniyle geniş güvenlik önlemleri aldı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, İİT Olağanüstü Zirvesi\'nde 5 bin 200 personel, miting tedbirleri kapsamında Yenikapı\'da ise 14 bin 900 polis görev yapıyor. Önlemler kapsamında 4 polis helikopteri, 4 deniz polisi teknesi ve 160 zırhlı araç kullanılacak.

Görüntü Dökümü;

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-Miting alanı ve çevresinden görüntüler