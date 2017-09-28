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- İBB'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ İÇİN OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) başkanlık seçimi başladı

28 Eylül 2017 19:11

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde (İBB) başkanlık seçimi başladı. İBB Meclisine, Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet başkanlık ediyor.  Oy verme işleminin öncesinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti adayı Mevlüt Uysal birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından meclis başkanı Selamet, seçimin nasıl yapılacağına dair üyelere bilgi verdi. Ardından oy verme işlemleri başladı. Oy verme işleminde üyelerin isimleri tek tek okunuyor. 

Görüntün Dökümü:
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- Meclis başkanın açıklamaları
- Oy verme işlemi
 

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