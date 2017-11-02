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- HIRSIZLIK MALZEMELERİNİN DEPOLANDIĞI 8 İŞYERİNE BASKIN

  Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) Avcılar ve çevre ilçelerde çalınan eşyaları satın alarak sattığı belirlenen 8 işyerine eş zamanlı operasyon düzenlendi

02 Kasım 2017 12:22

 
Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Avcılar ve çevre ilçelerde çalınan eşyaları satın alarak sattığı belirlenen 8 işyerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği  ele geçirilirken aralarında 1 tekne motoru, 3 büyük jeneratör, 108 ekran 4 televizyonun da bulunduğu çok miktarda çalıntı malzemeye el konuldu. Çalıntı malzemeleri düşük bedelle alarak satmak isteyen şüphelilerin sorgusuna başlandı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Avcılar ve çevre ilçelerdeki hırsızlık olaylarının ardından çalınan malzemelerin kısa süreler içerisinde elden çıkarılarak satıldığı yerleri belirledi. Ekipler, çalınan malzemelerin depolandığı yerlerle ilgili yaptıkları istihbarat çalışmalar ardından hırsızlık malzemesi satın alınan 8 işyerin eş zamanlı operasyon yaptı. İşyerlerinde ruhsatsız 9 milimetre çapında iki tabanca, 13 mermi, ile pompalı tüfek bulunurken, işyeri sahipleri orijinal ambalajlarındaki malların  faturalarını görevlilere ibraz edemedi.
Hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen 108 ekran 4 televizyon, 8 ağaç kesme makinesi, 1 tekne motoru, 13 çim biçme makinesi, 3 büyük boy jeneratör, 4 çapa makinesi, çeşitli markalarda 78 matkap ile bazı malzemelere el konuldu.
El konulan çalını eşyalar Asayiş Büro önüne dizilirken, sahipleri belirlenebilen çalıntı eşyaların sahiplerine teslim edileceği ifade edildi.


Görüntü Dökümü:
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İşyerlerine yapılan baskın ve aramalardan görüntüler
Ele geçirilen malzemeler incelenirken
Ele geçirilen malzemeler Asayiş Büro binası önünde sergilenirken
Ele geçirilen silahlar

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