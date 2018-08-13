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 - (havadan görüntüyle) OKMEYDANI'NDA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA Okmeydanı'nda 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesi alev alev yandı

13 Ağustos 2018 15:25

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Okmeydanı\'nda 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesi alev alev yandı.
Okmeydanı Dörtyol\'daki yangın saat 11.30 sıralarında çıktı. 4 katlı binanın çatı katındaki tekstil atölyesindeki yangın bir anda büyüdü. Alev alev yanan binaya müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yanan bina havadan da görüntülendi

Görüntü Dökümü;:
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-Yangından görüntüler
-Alev alev yanan bina
-Yanan yerin havadan görüntüleri
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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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