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- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE MALTEPE MİTİNG ALANINDAKİ TOPLANMALAR

- Kortejlerin miting alanına gelişi ve alanda toplanmalar havadan görüntülendi

01 Mayıs 2018 15:54

- Kortejlerin miting alanına gelişi ve alanda toplanmalar havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA
DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe Miting Alanı\'nda  düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için toplanmalar sürüyor.
Miting alanına gruplar 3 ayrı koldan sahil yolu üzerinden kortejler halinde geldi.  Gruplarda bulunanlar güvenlik kontrolünden geçirilerek miting alanına alındı. Kortejlerin miting alanına gelişi ve alanda toplanmalar havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle Maltepe miting alanına girişler

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