T24 LogoT24 Logo
Gündem

- (havadan görüntülerle) FSM'DEKİ ÇALIŞMADA SONA GELİNDİ, TRAFİĞE KAPATILAN ŞERİTLERİN AÇILMASI BEKLENİYOR

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)  Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) geçtiğimiz ay başlayan kaçak geçişleri önlemek için kurulacak tak'la ilgili çalışmalarda sona gelindi

19 Ekim 2017 14:05

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde (FSM) geçtiğimiz ay başlayan kaçak geçişleri önlemek için kurulacak tak\'la ilgili çalışmalarda sona gelindi. Bölgede şu anda sistemin test çalışmaları yapılıyor. Tamamlanmak üzere olan test çalışmalarının ardından trafiğe kapatılan şeritlerin açılabileceği belirtildi.

TRAFİĞİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMİŞTİ
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nün Anadolu yakası girişinde 23 Eylül tarihinde başlayan çalışmalarda kaçak geçişlerin önüne geçmek için bölgeye elektronik cihazları taşıyacak bir tak inşaa edilmeye başlanmıştı. Çalışmaların 7 Kasım tarihinde sona ereceği belirtilmişti. TEM  yolunda birer şerit kapatılarak yapılan çalışmalar sırasında bölge trafiği olumsuz yönde etkilenmişti.

ÇALIŞMALAR BİTTİ SİSTEM TEST EDİLİYOR
O tarihten bu yana sürdürülen çalışmalarda sona gelindi. Tak\'ın yapımı tamamlanırken, elektronik cihazlarda takılarak işler hale getirildi. Bu sabah bölgede test çalışmaları yapılmaya başladı. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler Tak\'ın altından sürekli geçerek sistemde herhangi bir arıza olup olmadığını araştırılıyor.

HER AN AÇILABİLİR
Bir aksilik çıkmaması durumunda yola döşenen demir bariyerlerin de kaldırılarak yolun trafiğe açılacağı belirtildi. Bu amaçla bölgede demir bariyerleri kaldıracak çekiciler de hazır bekletiliyor.


Görüntü Dökümü:
-------------
-Havadan görüntülerle çalışmalarda son durum

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Ali AKSOYERİSTANBUL DHA  Fatih Sultan Mehmet Köprüsü FSMBölgedeTamamlanmakTRAFİĞİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMİŞTİ Fatih Sultan Mehmet Köprüsü AnadoluEylülKasımTEMBİTTİ SİSTEM TEST EDİLİYOR OTakBuKarayolları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24