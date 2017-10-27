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 - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE )  DOLMABAHÇE'DE ŞEHİTLER ANITI TAMAMLANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL/İSTANBUL(DHA)  Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'nin karşısında şehitler için yapılan anıt  tamamlandı

27 Ekim 2017 19:48

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL/İSTANBUL(DHA) 
Beşiktaş\'ta Şehitler Tepesi\'nin karşısında şehitler için yapılan anıt  tamamlandı. Ön tarafına polis ambleminin ekleneceği anıtın önümüzdeki ay içinde açılması planlanıyor. İstanbul\'da 10 Aralık 2016\'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen terör saldırılarında 39\'u emniyet mensubu, 46 kişi şehit olmuştu. Saldırıdan sonra Beşiktaş Belediyesi Meclis\'inin kararıyla  “Şehitler Tepesi\" olarak değiştirilerek buranın karşı kısmına şehitlerin anısına anıt dikilmesine karar verilmişti. Yapımına geçtiğimiz günlerde başlanan anıt tamamlandı. Tamamlanan anıtın çevresi yeniden yeşillendirilirken, ışıklandırma çalışmaları da sona erdi. Anıtın ön tarafına bir polis amblemi yerleştirileceği belirtildi. Tamamlanan anıtın önümüzdeki Kasım ayı içinde açılması planlanıyor.

Görüntü Dökümü
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-Anıtın havadan görüntüsü
-Anıtın belediye tarafından hazırlanan animasyonu


 

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