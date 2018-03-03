- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - 400 ÖĞRENCİLİ LİSENİN YANINDA KORKUTAN GÖRÜNTÜ

Haber-Kamera; Ali AKSOYER - Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA)

Şişli Endüstri Meslek Lisesi\'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle, okulun hemen yanında korkutan görüntü oluştu. Okulda eğitim gören 400 öğrenci, inşaatın temel atma çalışmaları sebebiyle oluşan uçurumdan dolayı tedirgin oldu. Toprak kaymasının meydana geldiği alan, havadan da görüntülendi.

Şişli Belediyesi\'nin bulunduğu alanın arkasında yer alan ve Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı\'nın arazisinde başlatılan AVM ve rezidans çalışmaları, Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde öğrenim gören yaklaşık 400 öğrenci ve velileri için korku yarattı. Temel atma çalışmaları sırasında toprak kaymasının meydana gelmesi velileri endişelendirdi.

Havadan da görüntülenen alanda bulunan Şişli Endüstri Meslek Lisesi\'nde öğrenciler eğitim görmeye devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Okulun etrafının havadan görüntüleri

-Veliler tarafından çekilen toprak kayması

-Okulun çevresinden detaylar