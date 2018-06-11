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- (havadan aktüel görüntü) - DAVUTPAŞA'DA FABRİKA YANGINI (3)

- Alevlerin sardığı fabrika havadan da görüntülendi - Dulanlar birçok ilçeden görüntülendi

11 Haziran 2018 13:19

- Alevlerin sardığı fabrika havadan da görüntülendi
- Dulanlar birçok ilçeden görüntülendi.

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - Hasan YILDIRIM - Cemil ÖZDEMİR - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA
Davutpaşa\'da  4 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Anadolu Yakası\'ndan da itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katılıyor. İlk belirlemelere göre yangında ölen yada yaralanan yok. İstanbul\'un hemen birçok noktasından görülebilen yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle  saat 06.30 sıralarında çıktı. Yangın büyüdü ve fabrikanın 3 ve 4\'üncü katları bir anda alevler içinde kaldı. Edinilen bilgiye göre, yangının çıkmasıyla birlikte içeride bulunan çalışanları binayı terkederek; yangını itfaiyeye haber verdi.  İlk etapta 6 ilçeden itfaiye ekipleri olay yerine geldi, yetersiz kalınca Anadolu Yakası\'ndan da itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. 74 araç ve 185 personelle yangına müdahale sürüyor. Polis ekiplerinin çevre güvenliğini aldığı yangında, çok sayıda sağlık ekibi ve ambulanslar da olay yerinde bekliyor.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntüler
-Yangından görüntüler
-İtfaiyenin müdahalesi
-Görgü tanığı ile röp.
-Yangından etkilenen itfaiye eri
-Yangının Anadolu yakasından çekilen görüntüsü


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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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