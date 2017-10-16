- HAVA HARP OKULU ÖĞRENCİLERİNİ YALOVA'DAN GETİREN 3 SUBAYA  AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI 

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yalova\'daki 70 Hava Harp Okulu öğrencisini İstanbul\'a getirdikleri iddiasıyla yargılanan 3 subayın cezası belli oldu. Mahkeme, kurmay yüzbaşı Mesut Metin Kazancı, teğmenler Harun Ay ve Burhanettin Koyuncu hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 4. celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mesut Metin Kazancı, Harun Ay ve Burhanettin Koyuncu getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Başbakanlık ve TBMM avukatları ise \"müşteki\" sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Sanıkların savunmalarını yapmak için kendilerine süre verilmesini talep etti. Ancak mahkeme heyeti, sanıklara savunmalarını hazırlamaları için makul süre verildiği gerekçesiyle bu talebi reddetti. Daha sonra sanıklar ve avukatları geçen celse verilen mütalaaya karşı savunmalarını yaptı. Tüm sanıklar suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

3 RÜTBELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mesut Metin Kazancı, Harun Ay ve Burhanettin Koyuncu\'nun \"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" eyleminin sabit olduğunu belirtti.

PİŞMANLIKLARI BULUNMADIĞINDAN İNDİRİM UYGULANMADI

Heyet, bu nedenle 3 sanığa TCK\'nin 309 /1. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, sanıkların yargılamaya yapmış oldukları katkı, atılı suç nedeniyle bir pişmanlıklarının bulunmayışı ve verilecek cezanın gelecekteki olası etkisini gözönüne alarak sanıklara herhangi bir indirim uygulamadı.

Mahkeme, sanıkların kendilerine tanınan hak ve yetkiyi kullanmalarını ise müebbeten yasakladı. Heyet, sanıklar hakkında TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs eylemleri nedeniyle sanıkların eylemlerinin Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik olduğu gerekçesiyle ayrıca cezalandırılmalarına yer olmadığına da hükmetti. Heyet, sanıkların FETÖ/PDY silahlı terörörgütüne üye olmak suçundan da Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hüküm kurulmuş olması nedeniyle ayrıca ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, rütbeli 3 sanığın darbe girişimi sırasında Yalova Hava Meydan Komutanlığı\'nda kamp yapmakta olan 70 Hava Harp Okulu öğrencisi ile şoför olarak görev yapan 2 eri İstanbul\'a getirdikleri ileri sürülüyordu. İddianamedeki 75 sanığın \"Anayasal düzeni, TBMM\'yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu. 73 askerin \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar; 2 erin ise \"Örgüte üye olmadan örgüt adına suç işlemek\" suçundan 5\'er yıldan 10\'ar yıla kadar hapsi talep ediliyordu. Ancak geçen duruşma, 70 öğrenci ile 2 erin dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.