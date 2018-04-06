 - HASTANE YANGINININ İLK ANINDA İÇERİDE VE DIŞARIDA YAŞANANLARA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER

İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa\'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yangının ilk anında çekilen görüntülerde içeride büyük panik yaşandığı görülüyor. Hasta ve yakınları, dumanla kaplı koridorlarda ilerlerken zor anlar yaşıyor. Bu sırada cam kırılma sesleri duyuluyor. Dışarda çekilen görüntülerde ise yangının hastanenin arka bölümünde alt kısımlarda başladığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hastanenin içinde çekilen görüntüler

-Hastane dışında ilk anlarda çekilen görüntüler