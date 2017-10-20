HALİÇ\'TEN KADIN CESEDİ ÇIKTI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ -İSTANBUL DHA

Haliç\'ten bir kadına ait ceset çıkarıldı.

Eyüp sahilinde dolaşanlar Haliç\'te kadın cesedini farketti. Çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Deniz Polisi cesedi kıyıya çıkardı. 60 yaşlarındaki bir kadına ait olduğu belirlenen cesetten kimlik çıkmadı. Ceset, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü

Görüntü Dökümü:

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-Deniz polisi

-Cesetten görüntü

-Güvenlik görevlileri

-Haliç\'ten görüntü

-Detaylar

