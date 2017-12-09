- HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE KAZA:  TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Haliç Köprüsü\'nde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı. Kazada iki kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Ankara istikameti bir süre tek şeritten verildi.

Kaza, Haliç Köprüsü Okmeydanı istikametinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan çocuk hafif yaralandı. Kendi imkanları ile otomobilden çıkan iki kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Ankara istikametinde trafik bir süre tek şeritten verildi.Kaza yapan otomobilin çekici ile kaldırılmasıyla tüm şeritler trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü\'nde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Haliç Köprüsü\'nde takla atan otomobil

-Sağlık ekiplerinin hafif yaralanan iki kişiyi hastaneye götürmesi

-Vatandaşların ters dönen otomobili düzeltmesi

-Otomobilin çekici ile kaldırılması

-Tüm şeritlerin trafiğe açılması

-Genel ve detaylar

