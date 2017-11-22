- HABİBLER CEMEVİNE SALDIRI: GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber:İbrahim AKTÜRK/İstanbul,(DHA)

Sultangazi\'deki dün cemevine taş atarken güvenlik kamerasına yansıyan bir kişi gözaltına alındı.

9 Kasım tarihinde gece saatlerinde Sultangazi\'deki Habibler Cemevi\'nin camları kimliği belirsiz kişilerce kırılmıştı. Polis, saldırının ardından cemevinde güvenlik önlemi aldı. Dün yine aynı cemevine bir kişinin camlarını taş atarak kırmaya çalışan bir kişi polis tarafından

yakalandı. Gözaltına alınan E.K. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, E.K.\'nın aynı zamanda 9 Kasım tarihinde cemevinin camlarını kıran kişi olduğunu belirtti. Şüphelinin yüzde 70 zihinsel engelli olduğu kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ:

-Şüphelinin cemevinin bahçesine girmesi

-Bahçede yerden taş alması

-Cemevinin camına doğru taş atması



