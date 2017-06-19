39 gündür yakalanamayan Hasan Akar'ın davası yarın

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Atatürk'ün annesi Zübeyde hanıma hakaret eden Hasan Akar'ın davası yarın görülecek. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Akar 39 gündür kaçak.

Nur Cemaati'nin Okuyucular kolunun hocalarından olduğu belirtilen Hasan Akar internette yayınlanan bir videosunda Atatürk'ün annesi Zübeyde hanıma hakaret ettiği tespit edilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konu olan videoda soruşturma açtı. Başsavcılık, Atatürk, annesi ve babası hakkında hiçbir tarihe belgeye, gerçekliğe, delile dayanmayan, açık küfür içerecek şekilde Atatürk'ün hatırasına hakaretten bulunduğu gerekçesiyle Akar'a​ yakalama kararı çıkarttı.

39 gündür kaçak

Akar'ın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından toplam 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre; hakkındaki yakalama kararına rağmen 39 gündür kaçan Hasan Akar'ın yargılanmasına yarın Bakırköy 18'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Akar, duruşmaya gelirse hakim karşısına çıkarak kendisini savunacak.