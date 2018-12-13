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 - (görüşmeden görüntüyle) - KILIÇDAROĞLU, EKREM İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul (DHA)  YEREL seçim yaklaşırken sürpriz bir görüşme gerçekleşti

13 Aralık 2018 18:49

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul (DHA) 
YEREL seçim yaklaşırken sürpriz bir görüşme gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul adayı olacağı konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Görüşme İmamoğlu\'nun evinde gerçekleşti. Saat 11.30 sıralarında başladığı belirtilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüntü Dökümü:
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Görüşmeden görüntüler

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-İmamoğlu\'nun evinden görüntüler
-Kılıçdaroğlu\'nun çıkışı

13.12.2018 - 11.58 - Haber Kodu : 181213114
13.12.2018 - 11.59 - Haber Kodu : 181213115

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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