 - (görüntüyle yeniden) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ELEKTRİKLİ OTOBÜSLE YOLCULUK ETTİ

İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harbiye\'deki İstanbul Kongre Merkezi\'ndeki programın ardından TEMSA tarafından yapılan elektrikli otobüse bindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü\'ne elektrikli otobüsle gitti. Yolculuk boyunca Sabancı Holding Yönetimi Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve TEMSA yetkilileri Erdoğan\'a otobüs hakkında bilgiler aktardı. Bu sırada gülümseten diyaloglar da yaşandı.

Görüntü Dökümü

---------

-Erdoğan\'ın otobüse binmesi

-Yolculuktan görüntüler

-Konuşmalar

-Yolculuktan detaylar

DHA FEED