T24 LogoT24 Logo
Gündem

  (geniş haber) YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA - YAVUZ Sultan Selim Köprüsü'nde meydana gelen kazada 1  kişi öldü, 2 kişi yaralandı

21 Aralık 2018 14:17

Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA - YAVUZ Sultan Selim Köprüsü\'nde meydana gelen kazada 1  kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Anadolu - Avrupa yönünde saat 08.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, arızalanan ticari araç aracın yanına yaklaşan polisleri taşıyan servis minibüsüne kereste TIR\'ın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada servis minibüsü sürücüsü Raif Batak hayatını kaybederken iki polis memuru ise yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürülürken TIR\'dan yola dökülen keresteler nedeniyle trafik durdu. Araçların ve yoldaki kerestelerin kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:
-------------------
-EK GÖRÜNTÜ-
-Kaza yapan araçlar
-Ekiplerin müdahalesi
//////////////////
-Trafik
-Kaza yerinde müdahale
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan EĞRİDHAYAVUZ Sultan Selim KöprüsüKaza Yavuz Sultan Selim Köprüsü AnadoluAvrupaEdinilenTIRKazadaRaif BatakYaralılarAraçlarınGörüntü Dökümü EK GÖRÜNTÜ Kaza
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24