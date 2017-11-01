- (geniş haber) SÜLEYMAN YEŞİLYURT'A “ATATÜRK'E HAKARET"TEN 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI 

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Yazar Süleyman Yeşilyurt katıldığı \'Derin Tarih\' isimli televizyon programında sarf ettiği sözlerle ilgili hakkında açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, \"Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret etme\" suçundan sanık Yeşilyurt\'u 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza erteledi. Sanık Yeşilyurt, \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\" suçundan ise beraat etti.

SANIK YEŞİLYURT DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Süleyman Yeşilyurt ile avukatı aynı zamanda kızı Berrin Yeşilyurt hazır bulundu. Söz alan Yeşilyurt adliyeye gelip kendisinin teslim olduğunu belirterek, “Konuk olarak katıldığım programın moderatörleri ve genel yayın yönetmeni ile ilgili dava açılmamasını, takipsizlik kararı verilmesini anlayamıyorum. Bundan dolayı da üzüntü duyuyorum, Bu olayda soruşturma aşamasında özensiz davranıldığını düşünüyorum\" dedi. Sanık Yeşilyurt, \"Cumhuriyetin kurucusu Atatürk\'e hakaret kastı ile hareket etmedim. Afet İnan ile ilgili geçmiş zamanlarda başka yazarlarda benim yazdığım konulara değinmişlerdir. Üslup ve yorum farkı olabilir. Suç işleme kastım yoktur\" diye konuştu. Son sözü sorulan sanık Yeşilyurt “Beraatimi isterim\" dedi.

SUÇUN YASAL UNSURLARI OLUŞMADIĞINDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme, \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama\" suçunun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanık Yeşilyurt\'un beraatine karar verdi.

1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, \"Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret etme\" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, sanık Yeşilyurt\'u 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezayı erteledi.

İDDİANAME

Yeşilyurt\'un \"Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret etme\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\" suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi isteniyordu. 12 Mayıs\'da tutuklanan Süleyman Yeşilyurt, 1 Haziran\'da görülen ilk duruşmada tahliyesine karar verilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Yeşilyurt\'un arşiv görüntüleri

