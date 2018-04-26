T24 LogoT24 Logo
Gündem

- (geniş haber) OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: 25 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi

26 Nisan 2018 11:27

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25\'i adliyeye sevk edildi. 
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kupa yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25\'i adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Şenol Güneş\'i yaraladığı belirtilen S.D.\'nin de bulunduğu 25 kişi işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Üsküdar\'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü\'nden polis minibüsleriyle Kartal\'daki Anadolu Adalet Sarayı\'na götürüldü.
Olayla derbiyle ilgili toplam 45 kişi gözaltına alınmıştı. 20 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü dökümü:
--------------------
-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı
-Polislerin elindeki dosyalar
-Araçlara bindirilmeleri 
-Araçların çıkışı
-Araçların adliyeye girişi(ÖZEL)
-Genel ve detaylar 

26.04.2018 - 07.12 Haber Kodu : 180426004
26.04.2018 - 07.28 Haber Kodu : 180426005
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera CengizEĞRİAli Kerem BENGİDHA TatilFenerbahçeBeşiktaşBeşiktaşSoruşturmaGüneşEmniyet Müdürlüğü Spor GüvenliğiMüdürlüğüKartal Anadolu Adalet SarayıOlaylaGörüntüHaber Kodu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24