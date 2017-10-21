 - (geniş haber) KARTAL'DA CAMİ YANGINI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA

Kartal Cevizli Mahallesi\'nde bulunan Kavaklı Camii\'nde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Kavaklı Camii\'ndeki yangın saat 09.15 sıralarında çıktı. Camiden yükselen dumanlar gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Polis ekipleri itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından güvenlik şeridi çekerek cami ve bahçesini boşalttı. Olay yeri inceleme ekipleri camiye girerek detaylı bir inceleme başlattı. Caminin dernek başkanı Abdullah Karadağ, “Kitaplar raflardan alınmış. Bir araya getirilip yakılmış\" iddiasında bulundu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor

Görüntü Dökümü:

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-Camiden yükselen dumanlar

-İtfaiyenin söndürme çalışması

-Polis ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlarla röp

-Cami görevlileri ile röp

-Olay yeri inceleme ekipleirnden görüntü

-Camiye girmeleri

-Caminin boşltılması

-Cami ve çevresinin güvenlik şerdi ile kapatılması

-Genel ve detay görüntüler



