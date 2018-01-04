- (geniş haber)  KAĞITHANE'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN- Hakan KAYA- İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de bir inşaata kum getiren hafriyat kamyonu boşaltım yaptığı sırada yan yattı. Kabin içinde kalan şoför, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kağıthane Taşocağı Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki inşaata kum taşıyan hafriyat kamyonu boşaltım yaptığı sırada yan yattı. Hafriyat kamyonunun yan yattığını gören inşaat işçileri kupa bölümünde kalan şoför Abdullah Durukan Kırk\'ın yardımına koştu. Bir yandan da olay yerine ambulans ve itfaiye çağrıldı. Hafriyat kamyonunun kupasında sıkışan sürücü, kamyonun ön camını kıran inşaat işçilerin yardımıyla kamyondan çıkarıldı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakini Mert Keçeci, \"Büyük bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda hafriyat kamyonunun devrildiğini gördük. Şoför kamyon içinde şok geçirmişti. Şoför kamyondan çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Şoför buraya yanaşamayacağını söylemiş ama işçiler yine de yanaştırmaya çalışmış. O sırada kamyon yan yattı. İnşaat işçileri yaralı sürücüyü çıkarmak için hafriyat kamyonunun ön camını kırdı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayağı kırılmış\" dedi.

Kaza nedeniyle Taşocağı Caddesinde trafik kontrollü olarak sağlandı.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yaparak yan yatan hafriyat kamyonu

Yoldan görüntü

Olay yerindeki polis ekipleri

Yola dökülen kum

Mahalle sakini ile röp.

Genel ve detaylar

