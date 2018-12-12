 - (geniş haber) İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Ersan SAN - Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - İSTANBUL\'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sıcaklığın düşmesiyle birlikte özellikle Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü\'nde kar yağışı etkili oldu. Beylikdüzü\'nde kar lapa lapa yağdı. Sürücüler zor anlar yaşarken üst geçitler bir anda beyaza büründü. Kısa sürede yol kenarları ve evlerin çatılarını kar kapladı. Beylikdüzü\'nde metrobüs üst geçitinde vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Üst geçit kar tutunca belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı. İlçeyi beyaza bürüyen kar havadan da görüntülendi.

ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBETTİ

Kar, ilerleyen saatlerde kentin içine doğru ilerledi. Kar yağışı, öğle saatlerinde Maslak\'a ulaştı. Lapa lapa yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu. Trafikte ise yoğunluk yaşandı. Taksim ve İstiklal Caddesi\'nde ise kar kısa süreli etkili oldu. Kar Anadolu yakasında ise etkisini hafif şekilde gösterdi.

İBB: TEYAKKUZDA BEKLİYORUZ.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar hazırlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, \"İBB Afet Koordinasyon Merkezi\'nin (AKOM) yönetiminde, 7 bin 83 personel ve 1.357 araç İstanbulluların rahat bir kış geçirmeleri için teyakkuzda bekliyor. Trafik sıkışıklığının önüne geçmek için 53 vinç-kurtarıcı il genelinde 24 saat görev yapıyor. Ayrıca 60 kritik nokta, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) ile yakından takip ediliyor\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Beylikdüzü\'nden kar yağışı

-Yoldaki trafik

-Üst geçitte yürüyenler

-Üst geçidin kar tutması

-Belediye ekiplerinin çalışması

-Kar yağışının havadan görüntüleri

-Maslak\'tan kar yağışı

-Taksim Meydanı\'ndan kar yağışı



