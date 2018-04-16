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  (geniş haber) HAFRİYAT KAMYONU İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 6 YARALI

- Olay yerinde bir polisi, köpeğin ısırması kameraya yansıdı

16 Nisan 2018 17:48

- Olay yerinde bir polisi, köpeğin ısırması kameraya yansıdı.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA
Başakşehir\'de hafriyat kamyonu yolun karşısına geçip İETT otobüsüne çarptı. Kazada biri bebek 6 kişi yaralandı. 
Başakşehir Kayaşehir\'deki kaza saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , hafriyat kamyonunun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şeritte seyreden İETT otobüsüne çarptı. Çarpışma sonucu otobüs içerisinde bulunan bir bebek 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralananlara  ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevre hastanelere kaldırdı. Bu sırada kaza için olay yerine gelen trafik polisi, bir köpeği uzaklaştırmak istedi. Ancak köpek polis memurunu kolundan ısırdı. O anlar kameraya yansıdı. Polis memuru da olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araçlar
-Yaralılara müdahale
-Olay yerindeki inceleme
-Polisi köpeğin ısırma anı
-Olay yerinden detaylar


 

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