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- (geniş haber) GÜRPINAR'DA OTOMOBİL DENİZE BÖYLE UÇTU

Haber: Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL DHA Beylikdüzü'nde yolun bittiğini anlamayan sürücü otomobiliyle denize uçtu

02 Mart 2018 17:02

Haber: Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL DHA
Beylikdüzü\'nde yolun bittiğini anlamayan sürücü otomobiliyle denize uçtu. Otomobilde bulunanlar sürücü ve eşi son anda kurtarılırken, aracın denize uçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Beylikdüzü Gürpınar\'da 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gürpınar Balık Hali\'nde yasak olan yola aracıyla giren  sürücü yolun bittiğini fark etmeyince denize uçtu. Araç bir anda suya batarken, hal çalışanları sürücü ve yanındaki eşinin  yardımına koştu. Çift sonda kurtarılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. 


Görüntü Dökümü:
GÜVENLİK KAMERASI
-Otomobilin denize uçması

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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