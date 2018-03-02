- (geniş haber) GÜRPINAR'DA OTOMOBİL DENİZE BÖYLE UÇTU

Haber: Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL DHA

Beylikdüzü\'nde yolun bittiğini anlamayan sürücü otomobiliyle denize uçtu. Otomobilde bulunanlar sürücü ve eşi son anda kurtarılırken, aracın denize uçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Beylikdüzü Gürpınar\'da 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gürpınar Balık Hali\'nde yasak olan yola aracıyla giren sürücü yolun bittiğini fark etmeyince denize uçtu. Araç bir anda suya batarken, hal çalışanları sürücü ve yanındaki eşinin yardımına koştu. Çift sonda kurtarılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Otomobilin denize uçması