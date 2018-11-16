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 - (geniş haber) FINDIKLI'DA MÜZE İNŞAATINDA YANGIN  

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-  Özgür EREN - Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim Heykel Müzesi inşaatında yangın çıktı

16 Kasım 2018 20:53

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-  Özgür EREN - Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Beyoğlu\'nda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim Heykel Müzesi inşaatında yangın çıktı. Depo olarak kullanılan odada kaynak yapılırken çıktığı öğrenilen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fındıklı\'da bulunan müze inşaatında saat 16.30 sıralarında, kaynak yapılırken kıvılcım sıçraması nedeniyle yangın çıktı. Çatı malzemelerinin deposu olarak kullanılan odada çıktığı öğrenilen yangın, inşaat işçilerinin söndürme çabalarına rağmen büyüdü. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Fatih ve Beyoğlu itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
Görüntü Dökümü:
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-Yükselen duman
-İtfaiyenin müdahalesi

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