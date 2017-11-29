- (Geniş Haber) ETİLER'DEKİ ÜNLÜ ET LOKANTASININ ÇATISINDA YANGIN

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

Etiler\'deki ünlü et lokantasının çatısından yoğun duman yükseldi. İtfaiye çatıya ve bacaya su sıkarak müdahale etti.

Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan ünlü et lokantasının çatısından, saat 10.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye çatıya ve bacaya su sıkarak yangına müdahale etti.

İtfaiye daha sonra duman tahliyesi yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Çatıdan yükselen dumanlar

-İtfaiyenin dumanlara müdahalesi

-Vatandaşların dumanları izlemesi

-Cep telefonu ile kayıt yapanlar

-Genel ve detaylar

29.11.2017 - 10.10 - Haber Kodu : 171129009