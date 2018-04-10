 - (geniş haber) DİSK, 1 MAYIS'IN MALTEPE MİTİNG ALANINDA KUTLANACAĞINI AÇIKLADI 

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Güven USTA / İstanbul DHA

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs programına ilişkin DİSK Genel Merkezi\'nde açıklama yaptı. Beko, 1 Mayıs kutlamalarının İstanbul\'daki ana adresinin Maltepe miting alanı olacağını söyledi

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla DİSK Genel Merkezi\'nde ortak yapılan basın açıklaması yapıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına ilişkin ortak açıklamayı DİSK Genel Başkanı Kani Beko okudu.

Kani Beko, \"1 Mayıs meydanlarında işçiler, kamu çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları, hekimler, emekliler, işsizler; kadın erkek, genç yaşlı çocuk milyonlar buluşacak. Ve bu görkemli buluşmaları gerçekleştirmek için, başta İstanbul Maltepe\'de olmak üzere, Türkiye\'nin dört bir yanında 1 Mayıs\'ı DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak, tüm dostlarımızla kol kola, omuz omuza, örgütleyeceğimizi burada ifade etmek isteriz\" dedi.

Taksim için İçişleri Bakanlığı ile görüştüklerini aktaran Beko, \" \'Biz bu yıl Taksim\'i 1 Mayıs\'ta açmayı düşünmüyoruz\' dediler. Aynı görüşü İstanbul Valisi de belirtti. Maalesef üzülerek söylüyorum bu yıl da Taksim işçilere tekrar kapandı. 1 Mayıs 1977 yılındaki katledilen şehit arkadaşlarımızın katilleri bulununcaya kadar Taksim talebimiz devam edecek\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------

-Beko\'nun açıklaması

-Detaylar

