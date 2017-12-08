- (geniş haber) DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ DAVASINDA 5 SANIĞA TAHLİYE 



Haber: Özden ATİK /İstanbul, DHA

Hrant Dink cinayetinde \"kamu görevlilerinin ihmali\" davasında 5 sanığın tahliyesine karar verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanıklı davada, dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Bekir Yokuş, Emre Cingöz, Ecevit Emir, Hacı Şefik Şimşek ve Şeref Ateş\'in tahliyesine karar verildi. Sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Böylece davada tutuklu sanık sayısı 11\'e düştü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile eski jandarma-emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar, avukatları ve Dink ailesinin avukatları hazır bulundu. Haftabaşından beri süren davanın son oturumunda, tarafların talepleri alındı.

5 SANIĞA TAHLİYE

Taleplerin tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kısa ara kararını açıkladı. Heyet, dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Bekir Yokuş, Emre Cingöz, Ecevit Emir, Hacı Şefik Şimşek ve Şeref Ateş\'in \"HTS kayıtlarındaki baz bilgilerinin cinayet an ve yeri ile örtüşmemesi, olay mahallinde olduğu iddia edilen kişilere ait görüntülerin sanıklarla uyuşmadığına dair 10 Ekim 2017 tarihli Adli Tıp Kurumu raporu ve tutuklu kaldıkları süreyi\" dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyan heyet, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı\'ndan Dink\'le ilgili tüm işlem kayıtlarının istenmesine karar verdi. Hrant Dink ile ilgili geçmiş dönemde telefon dinlemesi olup olmadığının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu\'ndan (BTK) sorulmasını karara bağlayan heyet, duruşmayı 29-30 Ocak ve 1-2 Şubat tarihlerine erteledi.

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