 - (geniş haber) BEYAZIT POLİS MERKEZİ YAKININDA HAREKETLİ DAKİKALAR

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Fatih Beyazıt\'ta \"üzerimde bomba var\" diye bağırarak yürüyen kadın gözaltına alındı.

Vezneciler\'den, Beyazıt Polis Merkezi\'ne doğru \" üzerimde bomba var\" diye yürüyen kadın ihbarı üzerine polis alarma geçti. Polis merkezinin önü polis araçlarıyla kapatıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, kadını polis merkezi yakınında gözaltına aldı. Yapılan incelemede 44 yaşındaik Hatice B.\'nin üzerinde suç unsuruna rastlanmadı . Kadının akli dengesinin yerinde olmadığı belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polis merkezi

-Polis ekipleri

-Özel harekat polisleri

-Detaylar

