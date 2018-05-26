 - (geniş haber) ARNAVUTKÖY'DE TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Arnavutköy\'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.

Eski Edirne Caddesi Habipler istikametindeki kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Yakup Yamaç (40)\'ın kullandığı 32 FV 723 plakalı otomobil, sol şeritte temizlik çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait temizlik aracına arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde sıkışan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yakup Yamaç, kızı Yasemin Yamaç (20) ve komşuları İsmail Zelyurt (43) \'ın araçta sıkışan cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları baygınlık geçirdi. Yakup Yamaç\'ın eşinin hamile olduğu ve kısa süre içinde doğum yapacağı öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı. Kazanın görgü tanığı, \"Geçen hafta da bir arkadaşım yine burada bir kamyona vurdu, yaralandı. Önlemlerin alınması lazım. Hafriyat kamyonları yüzünden korkudan trafiğe çıkamıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntü

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Cenazelerin çıkarılışı

Vatandaş ile röportaj

Baygınlık geçiren yakını

Kaza yapan araçlardan görüntü

-ÖLENLERİN FOTOĞRAFLARI (ek geçilecek)

Sırasıyla

-Yakup Yamaç ve hamile eşi

-Yasemin Yamaç

- İsmail Zelyurt



