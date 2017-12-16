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- (geniş haber) ABDURRAHİM ALBAYRAK: MESUT YILMAZ VE EŞİNİN OLAYDAN  HABERİ YOK

- YAVUZ YILMAZ'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI * Abdurrahim Albayrak, " Maalesef Mesut Yılmaz beyin ve Berna hanımın haberleri yok" "Sabah olay olduğunda uçaktaydılar" Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA Abdurrahim Albayrak, Mesut Yılmaz ve

16 Aralık 2017 20:09

- YAVUZ YILMAZ\'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU\'NDAN ALINDI

* Abdurrahim Albayrak,
\" Maalesef Mesut Yılmaz beyin ve Berna hanımın haberleri yok\"
\"Sabah olay olduğunda uçaktaydılar\"

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
Abdurrahim Albayrak, Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz\'ın oğullarının ölümünden haberlerinin olmadığını söyledi. 
Beykoz\'daki evinde ölü bulunan Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın 38 yaşındaki oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz\'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Adli Tıp Kurumu önünde cenaze aracından inen iş adamı Abdurrahim Albayrak gazetecilere açıklama yaptı. 

\"OLAY OLDUĞUNDA UÇAKTAYDILAR\"
Albayrak, \"Üzüntümüz çok büyük. Maalesef Mesut Yılmaz beyin ve Berna hanımın haberleri yok. Çünkü ABD\'ye bir tedavi için gitmişlerdi. Normal gelişleri bu akşamdı. Sabah olay olduğunda uçaktaydılar. Şu anda haberleri yok. Ben de havalimanı gideceğim uçaktan almak için. Zaten uçakta internetleri kapattırdık ki  kimse bilgi veremesin ona. Ama nasıl söyleyeceğiz nasıl yapacağız Allah bilir\" diye konuştu.

\"ANLIK BİRŞEY. BİLEMİYORUZ\"
Albayrak, olayın intihar olup olmadığı yönündeki bir soruya \"Böyle bir ölüm Allah kimsenin başına vermesin. Önce Beykoz Devlet Hastanesi\'ne gittik. Orada bakıldı. Sonra Adli Tıp Kurumu\'na geldik. Zincirlikuyu\'ya götürüyoruz. Anlık birşey. Bilemiyoruz. Bir Allah şahit\" yanıtını verdi. Abdurrahim Albayrak, cenazenin defniyle ilgili henüz bir plan olmadığını söyledi.

Görüntü Dökümü:
-Cenaze aracının çıkışı
-Albayrak\'ın açıklaması
-Adli Tıp Kurumu
-Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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