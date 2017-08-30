T24 LogoT24 Logo
Gündem

 - (geniş haber) - VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMASI 

  Haber-Kamera: Enver ALAS - Süleyman KAYA/İSTANBUL,(DHA)  30 Ağustos Zafer Bayramı 95'inci yıl dönümü için Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi

30 Ağustos 2017 17:23

 

Haber-Kamera: Enver ALAS - Süleyman KAYA/İSTANBUL,(DHA) 
30 Ağustos Zafer Bayramı 95\'inci yıl dönümü için Vatan Caddesi\'nde tören düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi araç girişlerine kapatıldı. Saat 11.00\'de başlayan törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1\'inci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, askeri erkan, yargı temsilcileri, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Vasip Şahin, 1\'inci Ordu Kumutanı Orgeneral Musa Avsever ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş önce askeri  araçla törene katılanları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından kutlamalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bayram mesajı okundu. Halk oyunları gösterileri yapıldı, şiirler okundu. 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı emir komutasındaki karma bando eşliğinde askeri birlikler, mehteran takımı, askeri okul öğrenciler, özel harekat ve motorize polisler ile Büyükşehir  Belediyesi çalışanları dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle protokol önünde geçiş yaptı.
smi geçit töreni Vatan Caddesi’nde yapıldı.

Görüntü Dökümü
-----------------------
-Vali\'nin tören birliklerini selamlaması
-Askeri araç üzerinden selamlama
-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
-Halk oyunları gösterisi
-Askeri ve polis birliklerin tören geçişi
-Askeri ve polis araçların geçişi
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enver ALASSüleyman KAYAİSTANBULDHA  30 Ağustos Zafer BayramıVatan CaddesiSabahınSaatValisi VasipOrdu Komutanı Musa AvseverBüyükşehir Belediye Başkanı Kadir TopbaşEmniyet Müdürü MustafaVali VasipOrdu Kumutanı Orgeneral

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a tepki: Bu ne cürettir...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24