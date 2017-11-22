- GAZETECİ TARAKÇI'YA SALDIRI; 3'ÜNCÜ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI. VURMADAN ÖNCE TAKİP ETMİŞLER

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) GAZETECİ Ali Tarakçı\'nın silahla yaralanması olayına karıştıkları iddia edilen 2 kişi dün yakalanmıştı. Tarakçı\'ya ateş ettiği belirlenen 3\'üncü şüpheli de Avcılar\'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu süren şüphelilerin Ali Tarakçı\'yı evinden çıkmasından itibaren araçlarıyla takip ettikleri de ortaya çıktı.

Esenyurt\'ta 2 gün önce meydana gelen olayda Ali Tarakçı\'nın otomobiline arkadan çarpan araçta bulunan 3 kişiden biri silahını çekerek ateş etmişti. Olay sırasında 3 yaşındaki çocuğu araçta bulunan Ali Tarakçı vurularak yaralanmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada görgü tanıkları ve güvenlik kamera görüntülerinden aracın plakası tespit edildi. Soruşturmada olay sırasında otomobili T.E.\'nin kullandığı, V.K.\'nın ise Tarakçı\'ya ateş ettiği tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin Ali Tarakçı\'yı evinden çıkmasından itibaren otomobilleriyle takip ettikleri tespit edildi.

Polis düzenlendiği operasyonda Esenyurt\'ta bir eve yaptığı baskında şüphelilerden T.E. ve R.Y.\'yi yakaladı. Firari şüpheli V.K., ise Avcılar\'da gözaltına alındı. Şüphelilerden T.E.\'nin evinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alındı. Şüphelilerin sorgularının tamamlanmasının ardından olayın nedeninin ortaya çıkacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü