- GAZETECİ DENİZ YÜCEL TAHLİYE SONRASI GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi\'nden yaklaşık 1 yıl sonra tahliye edilen Alman \"Die Welt\" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, Beyoğlu\'ndaki evine girerken görüntülendi.
Deniz Yücel ve eşi Dilek Mayatürk Yücel, akşam saatlerinde evlerine geldi. Yücel, gazetecilerin soruları üzerine açıklama yapmayacağını belirtti. Dilek Mayatürk Yücel\'in elinde hikayesi dikkat çeken maydanozun olduğu görüldü
Görüntü Dökümü:
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-Deniz Yücel ve eşinin evlerine gelişi
-Deniz Yücel\'in görüntüsü
-Eşinin elindeki maydanoz