T24 LogoT24 Logo
Gündem

 -FSM'DE SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR, SÜRÜCÜLERİN ALTERNATİF YOLLARI KULLANMASI İSTENDİ 

  Haber: İstanbul DHA FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde serbest geçiş sistemi çalışmaları Cumartesi gecesi başlıyor

21 Eylül 2017 17:24

 

Haber: İstanbul DHA
FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü\'nde serbest geçiş sistemi çalışmaları Cumartesi gecesi başlıyor. Çalışmalar sırasında meydana gelebilecek trafik yoğunluğundan sürücülerin  mağdur olmamaları için alternatif güzergâhları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri) kullanmaları istendi.

 KARAYOLLARI 1. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası İstanbul-Edirne yönünde, ihlalli geçişlerin önlenmesi amacıyla Serbest Geçiş Sistemi tesis edilecek . Söz konusu iş kapsamında otoyol üzerinde konstrüksiyonlar (TAK) kurulacak, bu TAK\'ların altından dört şeritli araç geçişi sağlanacak şekilde çalışmalar tamamlanarak yol, trafiğe açılacak.

İstanbul Valiliği\'nce yapılan açıklamada, \"Bu çalışmalar, 23.09.2017 Cumartesi günü saat 22.00\'da başlayacak olup 07.11.2017 Salı günü saat 22.00\'da tamamlanacak. Çalışma süresince trafik her iki yönde üçer şerit olarak sağlanacak .  Çalışmalar sırasında meydana gelebilecek trafik yoğunluğundan sürücülerimizin mağdur olmamaları için alternatif güzergâhları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri) kullanmaları uygun olacaktır\" denildi.


Görüntü Dökümü:
---------------
-Köprünün havadan görüntüleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA FATİH Sultan Mehmet FSM KöprüsüCumartesiAvrasya TüneliTemmuzYavuz Sultan Selim KöprüleriBölge MüdürlüğündenFatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu YakasıSerbest Geçiş SistemiSözTAKValiliğiSalıGörüntü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24