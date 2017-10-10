  FRANSA'DA YAPILACAK GREV NEDENİYLE THY'NİN BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ 

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Fransa\'da hükümetin hazırladığı çalışma yasası reform paketine karşı olan 9 memur sendikası, bugün ülke çapında greve gidiyor. Grev nedeniyle Türk Hava Yolları\'nın bazı seferleri de iptal edildi.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları\'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Fransa\'da yapılacak genel grev nedeniyle Fransa Sivil Havacılık otoriterleri notam yayınlamıştır. Bu nedenle bu gün yapılması planlanan TK-1825 İstanbul-Paris, TK-1826 Paris-İstanbul, TK-1819 SAW-Paris, TK-1820 Paris-SAW, TK-1807 İstanbul-Lyon, TK-1808 Lyon-İstanbul, TK-1365 İstanbul-Marsilya, TK-1366 Marsilya-İstanbul, Tk-1813 İstanbul-Nice ve TK-1814 Nice-İstanbul seferleri iptal edilmiştir.\"