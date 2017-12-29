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 - (fotoğrafya yeniden)  - BEYLİKDÜZÜ'NDE LÜKS SİTEDE 2 KADIN VURULDU 

* Silahla yaralanan kadın kendini tuvalete kaçarak kurtardı

29 Aralık 2017 18:45

* Silahla yaralanan kadın kendini tuvalete kaçarak kurtardı.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA
Beylikdüzü\'nde lüks bir sitede sabah saatlerinde 2 kadın silahla vuruldu. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı. 
Olay, 08.00 sıralarında Beylikdüzü\'ndeki lüks bir sitede yaşandı. Nurullah K. ile kız arkadaşı Eda T.  arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Nurullah K. belindeki tabancı çıkarıp Eda T.\'ye ateş etmeye başladı. 

YARALI HALDE TUVALETE KAÇTI
Eda T. yaralı halde kaçarak tuvalete saklandı. Nurullah K. bu sırada araya girmeye çalışan İnci D.\'yi de vurdu. Saldırı sonrası şüpheli kaçarken, silah seslerini duyan site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eda T.\'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

SALDIRGAN YAKALANDI
Kaçan saldırgan kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Nurullah K ile Eda T.\'nin fotoğrafları

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-Olay yeri
-Siteden görüntü
-Polis ekipleri
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Polislerin binadan çıkışı
-Detaylar

29.12.2017 - 10.23 - Haber Kodu : 171229017
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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