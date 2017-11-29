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-  FETÖ'NÜN SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NI İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASINDA KARAR (1)

  - 8 rütbeli asker “Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

29 Kasım 2017 21:07

 

- 8 rütbeli asker “Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 20 sanığa ise aynı suçtan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verildi.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı\'nı işgal girişimi davasında  28 tutuklu asker hakkında karar verildi.  Mahkeme heyeti oy birliğiyle verdiği kararında, 8 rütbeli askeri “Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 20 sanığa ise aynı suçtan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verildi.

Görüntü Dökümü:
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-Davayla ilgili arşiv görüntüler
 

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