-  FETÖ'NÜN SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NI İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASINDA KARAR (1)

- 8 rütbeli asker “Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 20 sanığa ise aynı suçtan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verildi.
Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı\'nı işgal girişimi davasında 28 tutuklu asker hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti oy birliğiyle verdiği kararında, 8 rütbeli askeri “Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 20 sanığa ise aynı suçtan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verildi.
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