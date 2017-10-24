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- FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA  FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla aralarında Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Murat Aksoy'un da bulunduğu, 23'ü tutuklu 2'si firari 29 sanığın yargılanmasına devam edildi

24 Ekim 2017 16:22

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA 
FETÖ/PDY\'nin medya yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla aralarında Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Murat Aksoy\'un da bulunduğu, 23\'ü tutuklu 2\'si firari 29 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemeye gelen raporda 6 sanığın Bylock kullanıcısı olduğu ve yaptıkları görüşme kayıt sayısına ilişkin bilgiler yer verildi. 
Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada 23\'ü tutuklu 26 sanık hazır bulundu. Mahkeme başkanı ilgili kurumlardan istenen bazı raporların dava dosyasına ulaştığını açıkladı. 

BANK ASYA HESAPLARI
Sanıkların Bank Asya\'da hesabının bulunup bulunmadığı, var olan hesaplarda örgüt talimatı sonrasında şüpheli bir durumun olup olmadığına ilişkin bilgilerin yer aldığı raporda, aralarında Atilla Taş\'ın da bulunduğu 6 sanığın Bank Asya\'da hesabının bulunmadığı kaydedildi. Tutuklu 4 sanığın ise Bank Asya\'daki hesaplarının şüpheli olduğu, diğer sanıkların ise bankada hesabının bulunduğu ancak hayatın olağan akışına aykırı bir hareketin söz konusu olmadığı belirtildi. 

6 SANIKTA BİNLERCE KEZ BYLOCK GÖRÜŞME KAYDI İDDİASI
Daha sonra 6 kişinin Bylock kaydının olduğu yönünde gelen yazı okundu. Yazı içeriğinde sanıklardan Ufuk Şanlı\'nın 3 bin, Davut Aydın\'ın 3 bin 91, Seyit Kılıç\'ın 3 bin 541, Bülent Ceyhan\'ın 5 bin 227, Mutlu Çölgeçen\'in 20 bin 668, Oğuz Usluer\'in 20 bin 119  görüşme kaydının bulunduğu bilgisine yer verildi. 
Duruşma sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. 

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