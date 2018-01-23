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  FETÖ / PDY'YE YÖNELİK OPERASYONDA 21 TUTUKLAMA

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)  FETÖ / PDY terör örgütüne bağlı faaliyet gösteren yurtların çatı örgütü Yüksek Tahsil Vakfı'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 45 kişiden 21'i tutuklandı

23 Ocak 2018 17:40

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) 
FETÖ / PDY terör örgütüne bağlı faaliyet gösteren yurtların çatı örgütü Yüksek Tahsil Vakfı\'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 45 kişiden 21\'i tutuklandı.
Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 45 şüpheliden 6\'sı emniyet tarafından serbest bırakıldı. Kalan 39  şüpheli, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden 21\'i sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 6 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakılırken, 12 şüpheli de adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

84 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Savcılık geçtiğimiz hafta FETÖ / PDY terör örgütüne bağlı faaliyet gösteren yurtların ana çatı örgütü olan Yüksek Tahsil Vakfı çalışanları olan 84 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, 21 ilde düzenlenen operasyon sonucu 45 kişi gözaltına alınmıştı.

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