 - FETÖ ANA DARBE DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI (1)

* 2 sanık \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber -Kamera: Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

FETÖ\'nün darbe girişimi gecesi İstanbul\'daki eylemlerden sorumlu tutulan 4 general, 7 albay, 2 yarbay ve 1 binbaşının yargılandığı \"ana darbe davası\"nda karar çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Kartal\'da bulunan İstinaf Mahkemesi\'nde gördüğü davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Çok sayıda müşteki de duruşmada hazır bulundu.

12 SANIK ANAYASAYI İHLAL SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanıklara son sözlerini sorduktan sonra kararını açıkladı. Tutuklu sanıklardan eski Tümgeneral Fethi Alpay, eski Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, eski Kurmay Albay Ahmet Gümüş, eski Kurmay Albay Sadık Cebeci, eski Kurmay Albay Nabi Gazneli, eski Kurmay Albay Müslüm Kaya, eski Kurmay Yarbay Şakir Çınar, eski Kurmay Yarbay Fatih Karakaya, eski Kurmay Albay Mehmet Kapan, eski Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse ve eski Kurmay Binbaşı Murat Yanık, \"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan bazıları ayrıca darbe girişimi gecesi İstanbul\'da meydana gelen ölümlerden dolayı 87\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanıklar, ayrıca çeşitli suçlardan çeşitli hapis cezalarına çarptırıldılar.

DAVA SONRASI AÇIKLAMA

Dava sonrası AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak basın açıklaması yaptı. Şenocak yaptığı açıklamasında, verilen kararla şehit yakınlarının, gazilerin ve Türk milletinin bir nebze olsun gönlünün rahatladığını söyledi.

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- Şenocak\'ın açıklaması

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