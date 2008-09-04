' Favori Türkiye'



Ermenistan Milli Takımı Teknik Direktörü Jan Poulsen, ''Türkiye önemli bir takım, şu şartlar altında kazanmaya daha yakın'' dedi.



2010 Dünya Kupası Elemeleri'nde, 5. Grup'ta Cumartesi günü Türkiye ile sahasında karşılaşacak Ermenistan Milli Takımı, hazırlıklarını maçın oynanacağı Hrazdan Stadı'nda sürdürüyor.



Antrenman sonrası açıklama yapan teknik direktör Poulsen, Türk Milli Takımı'nın 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla kendini ispatladığını ve ne kadar önemli bir takım olduğunu gösterdiğini kaydetti.



Bu şartlar altında Türkiye'nin daha şanslı ve kazanmaya daha yakın olduğunu belirten Poulsen, kendilerinin de karşılaşmaya iyi bir skor elde etmek için çıkacaklarını ifade etti.



CUMHURBAŞKANI GÜL'ÜN DAVETİ KABUL ETMESİ

Ermenistan Milli Takımı futbolcuları, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün daveti kabul ederek maçı izleyecek olmasına ''Çok hoş'' yorumunu yaptı.



Kendilerinin siyasetle değil futbolla ilgilendiklerini dile getiren Ermeni futbolcular, ''Cumhurbaşkanı Gül, Ermenistan'a hoş gelsin, sefa gelsin'' dediler.



Bu arada, Cumhurbaşkanı Gül'ün maçı izleyeceği protokol tribününde yoğun bir çalışma yürütüldüğü gözlendi.



''TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ BİLİYORUZ''



Ermeni oyuncular, Türk Milli Takımı'nın gücünü iyi bildiklerini, çok enteresan ve zevkli bir maç olacağını kaydettiler.



Karşılaşmanın ilginç bir atmosferde geçeceğini belirten milli takım kalecilerinden Gasparan Gevok, ''Zevkli bir mücadele olacağından eminim. Maçta forma şansı bulursam elimden gelenin en iyisini yapacağım'' dedi. Gevok, Türk Milli Takımı'nda en çok beğendiği oyuncunun Semih Şentürk olduğunu söyledi.



Futbolculardan Levon Paçaçan da Türkiye'de en çok Nihat'ı beğendiğini kaydederek, ''Rakibimizin gücünün farkındayız. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. Dostluk kazansın'' diye konuştu.

