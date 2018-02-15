 - FADIL AKGÜNDÜZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI; MAĞDURLAR ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

* Fadıl Akgündüz\'ün ifadesi üzerine duruşma salonundaki mağdurlar \"Dolandıracağı yeni kişiler arıyor\" diye tepki gösterdi.

Haber: Ümit TÜRK - Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul / DHA

Bayrampaşa\'daki Caprice Gold ile Maldivler\'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme başkanının projedeki son durumu sorması üzerine Akgündüz, yabancı yatırımcıya ulaşamadıklarını, yerli yatırımcıları ikna etmeye çalıştıklarını söyledi. Mağdurlar Akgündüzün bu ifadesi üzerine, \"Dolandıracağı yeni kişiler arıyor\" diye tepki gösterdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki 12\'inci celseye, tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz ve avukatları katılırken diğer tutuksuz sanıklar katılmadı. Duruşmada 7 şikayetçi ifade verdi.



\"2 EV BİR TAKSİ VE PARA VERDİM\"

Şikayetçilerden Recep Türker Bayrampaşa Caprice Gold projesinden, 2 evini, bir taksisi olmak üzere toplamda 1 milyon 50 bin Euro vererek 30\'a yakın devre mülk aldığını, 9 ay boyunca kendisine sadece aylık 15 bin kira bedeli ödendiğini, 2014 itibari ile de bu ödemelerin kesildiğini söyledi.



\"HİSSELERİMİZİ DE KAYBEDEBİLİRİZ\"

Şikayetçi Mustafa Çelik de, 2011 yılında 12 adet 15\'er günlük devre mülk sözleşmesi yaptığını karşılığında da 1 milyon 200 bin TL verdiğini söyledi. Kira bedelini sadece bir yıl aldıktan sonra bu ödemelerin kesildiğini ve bir daha da ödenmediğini ifade etti. Çelik ayrıca devre mülk alan iki arkadaşının hisselerine yönelik dava açıldığını dile getirerek, \"Dava açan kişiler bu şirketten alacaklı olduğunu iddia eden şahıslardır. Burada bizim hisselerimizin de yok elimizden alınma durumu olabilir. Dava açan kişiler bunların adamları da olabilir\" diye konuştu.



AVUKATLAR AKGÜNDÜZ\'ÜN SÖZÜNÜ TUTMADIĞINI SÖYLEYEREK TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Daha sonra söz alan şikayetçi avukatları da sanık Fadıl Akgündüz\'ün tahliye olduktan sonra projeyi tamamlayacağı yönünde mahkeme huzurunda söz verdiğini; ancak müştekilerin mağduriyetlerinin giderilmediğini belirterek Akgündüz\'ün yeniden tutuklanmasını talep etti.



AKGÜNDÜZ: YABANCI YATIRIMCIYA ULAŞAMIYORUZ… YERLİLERİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ\"

Bu durum üzerine mahkeme başkanı Akgündüz\'e projedeki son durumu sordu. Sanık Akgündüz, \"Yabancı yatırımcıya ulaşamıyoruz. Burada bazı yerli firmalarla görüştük. Yaz aylarında perakende satışa açacağız. Daha düşük fiyatlarla. Tek bir yatırımcıyla şuan da proje olmuyor. 50-100 yatırımcıyı ikna etmeye çalışıyoruz. Yurtdışından yabancı yatırımcının olmasını biz de arzu ederdik. Ortada bir eser var. Bu yok hükmünde sayılamaz\" diye konuştu. Mağdurlar, Akgündüz\'ün bu ifadesi üzerine, \"Dolandıracağı yeni kişiler arıyor\" diye tepki gösterdi.



MAHKEME TUTUKLAMA TALEBİNİ REDDETTİ

Duruşmada ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, dosyada herhangi bir yeni durumun ortaya çıkmadığı gerekçesiyle Fadıl Akgündüz\'ün tutuklanması yönündeki talebin reddine karar verdi. Bayrampaşa Caprice Gold projesinin gerçek bedelinin ortaya çıkarılması için belirlenen 2 bilirkişinin görevlerini yerine getirmeyerek rapor almadıkları gerekçesiyle bu bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Dosyaya yeni bilirkişi atanmasına hükmeden mahkeme heyeti duruşmayı Mayıs ayına erteledi.



MAĞDURLAR ADLİYE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Duruşmanın başlamasından önce, mağdurlarından oluşan bir grup adliye binasının karşısındaki meydanda bir araya geldi. Burada açtıkları pankartlar ve dövizlerle mağduriyetlerine dikkat çeken grup, sloganlar atarak Fadıl Akgündüz\'e tepki gösterdi.

Kalabalık adına yapılan açıklamada, \"Yıllardır bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Ve bir türlü bir sonuca ulaşamıyoruz. Çoluk çocuk dışarıda rezil oluyoruz. Yıllardır sürüyor bu. Çekirdek kadar yol alamıyoruz. Devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Halen daha devasa reklamlar yayınlıyor. Bizim yatırdığımız paralarla. Para yok deniliyor, para var\" denildi.



Görüntü Dökümü:

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-Grubun adliye önünde toplanması

-Grubun pankart açarak slogan atması

-Yapılan açıklamalar

-Genel ve detay görüntüler