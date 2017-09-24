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 -  ERDOĞAN'IN KATILDIĞI TOPLANTIDA TOPBAŞ'IN İSTİFASI DEĞERLENDİRİLİYOR

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ-Özgür EREN / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen genel istişare ve değerlendirme toplantısına katılıyor

24 Eylül 2017 18:49

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ-Özgür EREN / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı\'nda düzenlenen genel istişare ve değerlendirme toplantısına katılıyor.  
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Teşkilatı ile 2019 seçimlerine hazırlık çerçevesinde istişare toplantısı yapıyor. Erdoğan, 2004 yılı Mart ayından beri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kadir Topbaş\'ın istifasıyla ortaya çıkan yeni duruma dair teşkilat mensuplarıyla görüş alışverişinde bulunuyor. 
Toplantı çerçevesinde, Topbaş\'la parti çatısı altında çalışmaya devam edileceği vurgulandığı öğrenildi. Toplantıda bundan sonra neler yapılabileceği, önümüzdeki yerel seçimlerde nelere dikkat edilmesi gerektiği hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan\'ın konvoyunun çıkışı
- Erdoğan\'ın il başkanlığına girişi  
- Erdoğan\'ın karşılanması
24.09.2017 - 14.51 Haber Kodu : 170924060

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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