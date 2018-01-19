T24 LogoT24 Logo
Gündem

- ERDOĞAN'DAN KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA ELEŞTİRİ

" Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz" Haber-Kamera: Gülseli KENARLI  - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nezdinde kurulacak Donör Fo

19 Ocak 2018 18:23

\" Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz\"

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI  - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nezdinde kurulacak Donör Fonu\'na ilişkin işbirliği anlaşması imza törenine katıldı.
Burada konuşan Erdoğan, \" Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz. Bunlar yine o ideolojik yaklaşımlarına devam ediyorlar. Hala Türkiye\'nin bu noktada istikrar ve güven vermediğini söyleyecek kadar ideolojik yaklaşım içerisinde maalesef patinaj yapıyorlar. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz. Zira Türkiye böyle bir ülke değil\" dedi.

Görüntü Dökümü:
-------------
-Erdoğan\'ın konuşması
-İmza töreni


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BazıGülseli KENARLIHarun UYANIKDHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AvrupaKalkınma BankasıDonör FonuBuradaErdoğanBunlarHala TürkiyeBunlaraZira TürkiyeGörüntü Dökümü Erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24