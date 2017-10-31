T24 LogoT24 Logo
Gündem

- ERDAL İNÖNÜ ÖLÜMÜNÜN 10. YILINDA ANILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA  Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Onursal Genel Başkanı Prof

31 Ekim 2017 14:22

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA 
Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Onursal Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü, ölümün 10. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı\'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine İnönü\'nün eşi Sevinç İnönü, yeğeni ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, yeğeni Eren İnönü ile yakınları katıldı. İnönü için ilk olarak mezarı başında dua okundu. Sevinç İnönü, Erdal İnönü\'nün yanında kabri bulunan yönetmen Atıf Yılmaz Batıbeki\'nin de mezarına çiçek koydu.  Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, anma töreninin ardından kısa bir açıklama yaparak, Erdal İnönü\'nün Süleyman Demirel ile birlikte koalisyanların yürüyebileceğini gösterdiğini belirterek, “Önemli bir kişiydi, ben yeğeni olarak buradayım. Kardeşim ve bana çok yakın bir amcaydı. Çok arıyoruz kendisini\" dedi. 

Görüntü Dökümü:
-----------------------
- Anmaya katılanların görüntüsü
- Dua okunması
- Mezara çiçek bırakılması
- Sevinç İnönü\'nün Batıbake\'nin mezarına çiçek koyması
- Hayri İnönünün açıklamaları
- Detaylar 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Gülseli KENARLIKamera Güven USTADHA  Eski Başbakan YardımcısıSHP Onursal Genel Başkanı Prof Dr ErdalZincirlikuyu MezarlığıAnmaSevinçBelediye Başkanı HayriCHPBaşkanı Cemal CanpolatErenErdalAtıf Yılmaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24