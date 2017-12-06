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- EMİNÖNÜ'NDE TEKNENİN KAZAN DAİRESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA Eminönü'nde iskeleye bağlı bir teknenin kazan dairesinde yangın çıktı

06 Aralık 2017 13:08

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA
Eminönü\'nde iskeleye bağlı bir teknenin kazan dairesinde yangın çıktı. 
Eminönü\'nde iskeleye bağlı bir tur teknesinin kazan dairesinden dumanlar yükselmesi üzerine itfaiye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçinde yolcu bulunmayan teknedeki yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-Gemiden görüntü
-İtfaiye ekipleri
-Çalışmalardan görüntü
-İskeleden görüntü
-Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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