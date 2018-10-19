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- EMİNÖNÜ'NDE POLİS İLE ŞÜPHELİLER ARASINDA ARBEDE: 1 POLİS YARALANDI (2)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA  Eminönü'nde polis ile şüpheliler arasında çıkan arbedede bir polis yaralandı Edinilen bilgiye göre, güven timleri şube müdürlüğüne bağlı ekipler, dün uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle şüpheli bir hakkında ad

19 Ekim 2018 18:31

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA 
Eminönü\'nde polis ile şüpheliler arasında çıkan arbedede bir polis yaralandı
Edinilen bilgiye göre, güven timleri şube müdürlüğüne bağlı ekipler, dün uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle şüpheli bir hakkında adli işlem yaptı. Şüpheli kişi, bugün yanında babası ve ağabeyle işlemi yapan polis memuruna saldırdı. 3 kişi polis memurunu darp etmek istedi. Bu sırada diğer polis memurları olaya müdahale etti. Görevli bir polis memuru, şüphelileri korkutmak için havaya uyarı ateşi açtı. Bu sırada seken mermi polis memurunun yaralanmasına sebep oldu. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü;:
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-olay yerinden görüntü
-Polisin incelemesi
-Detaylar
 

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